Глав польского МИД Радослав Сикорский обвинил Россию в подготовке диверсий против стран Европы. При этом он не привёл каких-либо доказательств.

«Сегодня вы должны поверить нам — не только мне, но и другим странам — что у нас есть достоверная информация о том, что русские снова что-то замышляют, и цель этих предупреждений — предостеречь их от осуществления этих провокаций», — приводит слова политика RMF 24.

По его словам, у западных стран есть «надёжные разведданные, которые подтверждают эти опасения». Сикорский также утверждает, что Россия уже ведёт против Польши и Франции «гибридную и кинетическую войну».

Незадолго до этого британское издание Telegraph написало, что Вашингтон предупредил Варшаву о якобы готовящейся Россией «вооружённой провокации» в ближайшие месяцы. Близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому источники утверждали, что США неоднократно указывали на некий российский «план», нацеленный на нагнетание напряжённости и давление на союзников, чтобы те сократили помощь Украине. В польских структурах безопасности не исключали и более серьёзного сценария вплоть до небольшого наземного вторжения.

Никаких доказательств этим утверждениям предоставлено не было.