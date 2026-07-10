«Просто поверьте нам»: Польский министр попытался напугать Европу страшилками о России
Глава МИД Польши бездоказательно обвинил Россию в «подготовке диверсий» в Европе
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Глав польского МИД Радослав Сикорский обвинил Россию в подготовке диверсий против стран Европы. При этом он не привёл каких-либо доказательств.
«Сегодня вы должны поверить нам — не только мне, но и другим странам — что у нас есть достоверная информация о том, что русские снова что-то замышляют, и цель этих предупреждений — предостеречь их от осуществления этих провокаций», — приводит слова политика RMF 24.
По его словам, у западных стран есть «надёжные разведданные, которые подтверждают эти опасения». Сикорский также утверждает, что Россия уже ведёт против Польши и Франции «гибридную и кинетическую войну».
Незадолго до этого британское издание Telegraph написало, что Вашингтон предупредил Варшаву о якобы готовящейся Россией «вооружённой провокации» в ближайшие месяцы. Близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому источники утверждали, что США неоднократно указывали на некий российский «план», нацеленный на нагнетание напряжённости и давление на союзников, чтобы те сократили помощь Украине. В польских структурах безопасности не исключали и более серьёзного сценария вплоть до небольшого наземного вторжения.
Никаких доказательств этим утверждениям предоставлено не было.
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