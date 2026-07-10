Верховный суд Украины поставил точку в споре бывшего лидера страны Петра Порошенко* с действующим главой государства. Судьи официально отклонили требование политика об отмене ограничительных мер, установленных Владимиром Зеленским.

Истец настаивал на незаконности президентского распоряжения. Однако служители Фемиды не нашли веских оснований для удовлетворения подобных претензий.

«В удовлетворении административного иска Порошенко* Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании противоправным и отмене указа [о введении санкций] отказать», — прозвучало в зале заседания.

Ход слушаний транслировался на официальном YouTube-канале партии «Европейская солидарность», что вызвало значительный резонанс. Вердикт фактически закрепляет статус заявителя под действием государственного давления.

Теперь экс-президент лишен правовых инструментов для легального ослабления наложенных на него ограничений. Ожидается, что защита может попытаться оспорить это решение, однако перспективы дальнейших разбирательств остаются туманными.

Ранее сообщалось, что киевский режим в лице Владимира Зеленского ввёл санкции против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского лидера. Ограничительные меры, рассчитанные на десять лет, затронут Виктора и Дмитрия Лукашенко. Всего в санкционный список Украины попали 16 белорусских граждан и 11 организаций из Белоруссии.