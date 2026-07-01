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1 июля, 15:06

«Премьер с широкими полномочиями»: Как Порошенко* может использовать Залужного и остаться у руля

Экс-нардеп Царёв: Порошенко* хочет сделать из Залужного президента-марионетку

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Экс-лидер Украины Пётр Порошенко* может рассматривать экс-главу ВСУ Валерия Залужного как будущего номинального президента при сохранении реального влияния за собой, рассказал бывший депутат Рады Олег Царёв.

По его информации, в обмен на поддержку Порошенко* рассчитывает получить пост премьер-министра с широкими полномочиями. Сам Залужный пока не дал согласия на подобный сценарий.

Собеседник RT добавил, что за продвижением Залужного на политическую арену также могут стоять кураторы из Великобритании и структуры, занимающиеся информационным сопровождением и поиском компромата на конкурентов.

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Напомним, ранее Залужный объявил Зеленскому о планах сразиться за пост президента. Не исключено, что усталость «бусифицированных» поможет Залужному на выборах.

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* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Борис Эльфанд
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