«Премьер с широкими полномочиями»: Как Порошенко* может использовать Залужного и остаться у руля
Экс-нардеп Царёв: Порошенко* хочет сделать из Залужного президента-марионетку
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Экс-лидер Украины Пётр Порошенко* может рассматривать экс-главу ВСУ Валерия Залужного как будущего номинального президента при сохранении реального влияния за собой, рассказал бывший депутат Рады Олег Царёв.
По его информации, в обмен на поддержку Порошенко* рассчитывает получить пост премьер-министра с широкими полномочиями. Сам Залужный пока не дал согласия на подобный сценарий.
Собеседник RT добавил, что за продвижением Залужного на политическую арену также могут стоять кураторы из Великобритании и структуры, занимающиеся информационным сопровождением и поиском компромата на конкурентов.
Напомним, ранее Залужный объявил Зеленскому о планах сразиться за пост президента. Не исключено, что усталость «бусифицированных» поможет Залужному на выборах.
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