«Дипломатия становится жёсткой»: В Совфеде объяснили, почему Россия больше не верит Западу

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что жёсткое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о бесполезности переговоров с Западом вполне оправданно. По его словам, Москва месяцами ищет компромиссы, получая сигналы из Вашингтона и Киева, но на деле видит лишь рост ударов по российской территории и появление новых видов вооружений у ВСУ.

Сенатор в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что дипломатию никто не отменял, но она не всегда должна быть мягкой — иногда она становится жёсткой. Именно это Лавров и сказал в своём интервью.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не верит Западу в желании мирных переговоров по Украине. По словам дипломата, западные страны лишь создают видимость готовности к диалогу по украинскому урегулированию. В действительности же, по его словам, европейцы уже в открытую начали выдвигать РФ ультиматумы.