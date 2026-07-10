ФОМ: 71% россиян положительно оценили работу Владимира Путина

Большинство россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно исследованию, 71% респондентов одобряют деятельность главы государства, а 69% заявили, что доверяют ему. Негативную оценку работе президента дали 14% участников опроса, ещё 18% сообщили о недоверии.

Работу правительства России положительно оценили 45% опрошенных. При этом 34% участников исследования заявили, что скорее не одобряют деятельность кабинета министров.

Отдельно респондентов спросили о работе премьер-министра Михаила Мишустина. По данным ФОМ, 52% считают, что он хорошо справляется со своими обязанностями, противоположного мнения придерживаются 15%.

Участникам также предложили представить, что выборы в Госдуму состоятся в ближайшее воскресенье. В этом случае 35% готовы проголосовать за «Единую Россию», 11% — за ЛДПР, 9% — за КПРФ, 7% — за партию «Новые люди» и 3% — за «Справедливую Россию».

Опрос проводился с 3 по 5 июля среди 1,5 тысячи совершеннолетних жителей 97 населённых пунктов в 51 регионе России. Заявленная статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Ранее исследование Фонда «Общественное мнение» показало, что 46% россиян хотели бы восстановления СССР, но 73% не верят в возможность этого, а 54% сожалеют об исчезновении Советского союза. Наилучшие связи, по мнению 83% опрошенных, у России сложились с Белоруссией.