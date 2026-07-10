Украина призвала СБ ООН принять резолюцию о прекращении огня

Представитель Украины при ООН Владимир Павличенко призвал Совет Безопасности организации принять резолюцию о немедленном и безусловном прекращении огня. По его словам, такой шаг должен способствовать установлению мира.

«Поэтому мы вновь призываем членов Совета Безопасности немедленно внести проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня», — сказал он, призвав союзников продолжать помогать киевского режиму. По его мнению, это не эскалация, а «единственный путь к миру».

Также украинский дипломат выразил недовольство работой Совета Безопасности ООН, заявив о его пассивности в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о необходимости прекратить случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. Он сообщил, что сотрудники его управления опросили пленных военнослужащих ВС РФ. По словам Тюрка, около половины из них рассказали о применении пыток или других формах жестокого обращения, особенно на начальных этапах нахождения в плену.