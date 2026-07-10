Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, есть погибший

В Погарском районе Брянской области произошла трагедия: жертвой атаки беспилотного летательного аппарата стал местный житель. Дрон-камикадзе, запущенный со стороны ВСУ, нанес удар по движущемуся гражданскому автомобилю. О происшествии сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в Погарском районе погиб местный житель», — уточнил Ковальчук в своем Telegram-канале.

Глава области выразил соболезнования семье погибшего и пообещал предоставить всю необходимую помощь близким жертвы атаки.

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область, ещё несколько жителей пострадали. После удара беспилотников в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.