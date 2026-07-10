В Екатеринбурге мать погибшего участника СВО лишила выплат «чёрную вдову»

В Екатеринбурге суд рассмотрел спор о выплатах после гибели участника СВО и в апелляции принял решение в пользу его матери. Об этом пишет Е1.RU.

По словам матери военнослужащего Светланы, её сын Дмитрий зарегистрировал брак всего за два дня до подписания контракта. Мужчина даже не успел познакомить супругу с родственниками и друзьями.

Женщина также заявила, что во время службы сын собирался расторгнуть брак после возвращения домой, но не успел. Мать утверждает, что невестка не приехала на похороны и не посещала могилу.

«Я считаю, что она аферистка, жена-однодневка», — заявила Светлана.

Вдова с обвинениями не согласилась. Она утверждала, что решение о заключении брака Дмитрий принял самостоятельно, а на военную службу отправился по собственному желанию.

Сначала суд отказал матери в удовлетворении требований. Однако после рассмотрения апелляционной жалобы решение было изменено: суд встал на сторону Светланы и лишил вдову выплат и положенных мер социальной поддержки.

Ранее в Екатеринбурге суд отказал отцу погибшего участника СВО в выплатах, так как мать доказала, что он не участвовал в жизни сына с рождения, прекратил платить алименты в 1995 году и встречался не чаще двух раз в год. Суд указал, что выплаты предназначены для родителей, участвовавших в воспитании.