Постпред Ульянов: Российские суда безвозмездно проходят по Ормузскому проливу

Россия не осуществляет платежей за проход своих кораблей через Ормузский пролив. Об этом в интервью RTVI заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат отметил, что относительно других государств ситуация остаётся неоднозначной: со стороны Ирана поступают сведения о временном освобождении судов от сборов на период переговоров, однако американская сторона, судя по имеющейся информации, ставит эту позицию под сомнение. В целом, подчеркнул Ульянов, сейчас циркулирует множество противоречивых данных, и далеко не всегда можно определить, каким из них стоит доверять.

Постпред также рассказал, что накануне Петербургского международного экономического форума он встречался с генеральным секретарём ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом. Собеседник выражал обеспокоенность развитием ситуации в районе пролива, и Ульянов подтвердил, что озабоченность действительно есть. При этом он отметил высокое качество аналитики организации, которая публикует ежемесячные и годовые доклады.

Официальные оценки того, как подписание Исламабадского меморандума повлияло на мировой рынок нефти и ситуацию в проливе, могут появиться в ближайшем докладе ОПЕК, который ожидается 13 июля. По мнению аналитиков картеля, долгосрочные перспективы для нефтедобывающих стран остаются благоприятными — к 2050 году мировой спрос на энергию вырастет на 23%, а потребление нефти достигнет 124 млн баррелей в сутки, что гарантирует стабильные доходы, в том числе и для России.