Иран восстановил часть военного потенциала в районе Ормузского пролива

Иран восстановил часть оборонного потенциала в районе Ормузского пролива после прекращения огня. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, после перемирия Тегеран начал восстанавливать военную инфраструктуру в стратегически важном районе. В частности, Иран разместил новые мобильные радары и другие средства наблюдения.

Американские военные ранее наносили удары по объектам вблизи Ормузского пролива. После атак Иран смог извлечь из-под завалов и отремонтировать сотни ракет и пусковых установок, повреждённых в ходе боевых действий. Один из источников газеты заявил, что сейчас Тегеран располагает более чем половиной довоенных запасов ракетного вооружения и пусковых систем.

Ранее США сообщили о завершении новой серии ударов по Ирану. Под атаку попали около 90 объектов, включая системы противовоздушной обороны, объекты берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, а также элементы военной логистики. В ответ Иран заявил о нанесении ракетного удара по одному из американских военных объектов на Ближнем Востоке.

По мнению ряда экспертов, новая волна американских атак может быть связана с попыткой Вашингтона восстановить собственный имидж после предыдущего противостояния с Тегераном, которое фактически завершилось без достижения заявленных целей США. При этом стороны продолжают демонстрировать готовность к дальнейшему силовому сценарию.