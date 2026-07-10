Верховный суд подтвердил лишение статуса судьи из Югры за прогул и подлог

Верховный суд России поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Югры Татьяны Ушаковой. Основанием стали нарушения дисциплины и подписание документа с недостоверными сведениями. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Верховный суд подтвердил лишение статуса судьи из Югры за нарушения. Видео © Telegram / Верховный Суд России

Как установили проверяющие, судья заверила протокол заседания, хотя в день его проведения отсутствовала на рабочем месте. Ранее региональная квалификационная коллегия судей уже выносила Ушаковой предупреждение. После нового рассмотрения обстоятельств было принято решение применить к ней наиболее строгую меру дисциплинарной ответственности.

Судью лишили статуса и полномочий. С таким решением она не согласилась и обратилась с жалобой в Верховный суд России. Ушакова заявила, что не присутствовала на работе по уважительной причине. Однако высшая судебная инстанция не нашла оснований для отмены решения квалификационной коллегии и оставила его в силе.

Ранее суд Самары принял решение об аресте имущества семьи бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Мера была введена в рамках иска Генеральной прокуратуры о взыскании около 1,2 млрд рублей ущерба государству.