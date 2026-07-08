У бывшего главы Совета судей Момотова изъяли 97 объектов недвижимости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала государству имущество бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Решение было принято после удовлетворения иска Генеральной прокуратуры. Речь о земельных участках и помещениях, приобретённых с нарушением требований законодательства, сообщает пресс-служба ФССП.

Всего в доход государства обратили 97 объектов недвижимости. Они расположены в Москве, Краснодарском крае, Воронежской, Калининградской, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской и Вологодской областях. В ФССП уточнили, что среди переданного имущества есть два земельных участка, принадлежавших самому Момотову, — в Ростове-на-Дону и Вологде.

Кроме того, государству передали 18 участков, оформленных на сына бывшего судьи, а также 77 объектов, зарегистрированных на связанного с ним предпринимателя.

Напомним, скандал вокруг Момотова разгорелся ещё в октябре 2025 года. Тогда Останкинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у экс-судьи и его делового партнёра – владельца сети отелей Marton Андрея Марченко – имущество на 9 миллиардов рублей. По версии надзорного ведомства, Момотов фактически выступал бенефициаром отельного бизнеса. А Марченко при помощи экс-судьи незаконно присвоил 11 объектов недвижимости в Краснодаре, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) лишила Момотова статуса судьи в отставке.