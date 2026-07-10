Российский МИД выступил с жёстким предупреждением в адрес стран НАТО из-за продолжающейся военной поддержки киевского режима. В Департаменте информации и печати ведомства подчеркнули, что подобные «авантюрные замыслы» Запада не останутся без внимания Москвы.

В комментарии для газеты «Известия» представители министерства заявили, что любая агрессия против Российской Федерации встретит решительный и разрушительный отпор. Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся в распоряжении силы и средства для нейтрализации исходящих угроз.

Позиция Москвы остается неизменной: накачивание Украины западным вооружением не приближает мирное урегулирование, а напротив, лишь затягивает конфликт и фактически делает страны Альянса его прямыми участниками. В Кремле ранее уже неоднократно подчёркивали, что такие действия деструктивны и негативно влияют на перспективы любых переговоров, по сути, являясь «игрой с огнем».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. Основой для строительства «НАТО 3.0» станут вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам ЕС.