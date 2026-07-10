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10 июля, 09:20

В Иране после похорон Хаменеи сожгли Трампа из LEGO

В Иране после похорон Хаменеи сожгли Трампа из LEGO на акции протеста. Обложка © Х / Sulaiman Ahmed

В Иране после похорон Хаменеи сожгли Трампа из LEGO на акции протеста. Обложка © Х / Sulaiman Ahmed

В иранском городе Мешхед участники акции протеста сожгли фигурку президента США Дональда Трампа, выполненную в виде конструктора LEGO. Демонстрация прошла после завершения траурных мероприятий по случаю похорон духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщают местные СМИ.

В Иране после похорон Хаменеи сожгли Трампа из LEGO на акции протеста. Видео © Х / Sulaiman Ahmed

После захоронения Высшего руководителя Ирана в мавзолее Имама Резы в Мешхеде состоялось массовое шествие с антиамериканскими лозунгами. Участники мероприятия выразили недовольство политикой Вашингтона в отношении Тегерана. В рамках акции протестующие уничтожали символы, связанные с США, в том числе сожгли фигурку Дональда Трампа из LEGO.

Организаторы заявили, что подобные действия стали выражением протеста против жёсткого курса американских властей в отношении Ирана. Правоохранительные органы не вмешивались в проведение акции. По данным местных источников, обстановка в Мешхеде оставалась спокойной и контролируемой.

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Милена Скрипальщикова
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