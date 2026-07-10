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10 июля, 09:16

Застрял между стеной и блоком кондиционера: Курьёзная спасательная операция прошла в Уфе

В Уфе спасатели вызволили мужчину, который застрял за блоком кондиционера

Обложка © VK / Управление гражданской защиты г. Уфы

Обложка © VK / Управление гражданской защиты г. Уфы

В Уфе произошёл забавный, но весьма показательный случай. В разгар летней жары местный житель оказался в нелепой «ловушке» — он застрял между стеной и наружным блоком кондиционера на проспекте Октября. Самостоятельно выбраться из узкого зазора мужчина не смог, и на помощь пришлось вызывать специальные службы.

Курьёзная спасательная операция прошла в Уфе. Видео © VK / Управление гражданской защиты г. Уфы

Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшая на место дежурная смена Управления гражданской защиты Уфы оценила ситуацию и приняла нестандартное решение: вместо того чтобы вытаскивать мужчину силой, спасатели аккуратно демонтировали кронштейны, на которых держался кондиционер. После этого «пленник» был освобождён.

«Но главный вопрос остался без ответа: как и зачем он туда залез? Был ли это очень сложный побег из окна в стиле голливудских мелодрам или просто непреодолимое желание прижаться к прохладному металлу — история умалчивает», — с иронией прокомментировали случившееся в пресс-службе УГЗ Уфы.

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Ранее Life.ru пиал, что рабочий погиб при падении в шахту лифта с 10-го этажа в Уфе. Трагедия произошла в строящейся многоэтажке на бульваре Давлеткильдеева. По предварительным данным, 40-летний мужчина сорвался вниз во время работ.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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