Вдвое больше еды и 7 часов сна: В Британии решили готовить женщин к военной службе по новым стандартам

Женщинам-военнослужащим следует есть почти вдвое больше и дольше спать, чтобы справляться с тяжёлыми армейскими нагрузками. Такие рекомендации выпустило Министерство обороны Великобритании, сообщает Daily Mail.

После долгих споров о том, способны ли женщины служить на передовой, сегодня они могут подавать заявки в те же подразделения, что и мужчины. Речь идёт даже о парашютном полке и Королевской морской пехоте. Однако после смягчения правил испытания смогли пройти лишь единицы — в основном женщины с профессиональным спортивным прошлым.

В 2020 году офицер Рози Уайлд стала первой женщиной, которая одолела курс P Company. Его считают самой сложной серией физических испытаний в регулярных войсках. В программу входят марш-броски с тяжёлым снаряжением и «милинг» — вид боксёрского поединка. Именно этот курс открывает дорогу в воздушно-десантные части, включая парашютистов. Впервые о достижении Уайлд сообщило издание The Mail on Sunday. С тех пор её путь смогли повторить немногие, а сама Рози ушла из армии и стала профессиональной триатлонисткой.

Теперь, чтобы увеличить число женщин в элитных полках, военное руководство подготовило новые правила. Как рассказывают источники, они основаны на последних научных данных о физической подготовке. По задумке, питание, тренировки и восстановление военнослужащих должны кардинально измениться.

Согласно рекомендациям, женщинам предлагается потреблять до 3500 калорий в день — почти вдвое больше прежней нормы. В рацион советуют включить 30 граммов качественного белка ежедневно для роста мышц, а также больше железа и витамина D. Отдельно указано, что спать нужно дольше.

По словам специалистов, у женщин, которые спят менее шести часов, выше риск получить травму или столкнуться со сбоем менструального цикла. У тех, кто спит в среднем шесть часов, вероятность заболеть возрастает в четыре раза, а риск травмы — более чем вдвое по сравнению с теми, кто отдыхает семь часов.

Во время службы у каждой четвёртой женщины, не находящейся в положении, наблюдаются нерегулярные или пропадающие месячные. Каждая вторая жалуется на обильные кровотечения. И то, и другое говорит о гормональном сбое, который снижает работоспособность.

Минобороны также продолжит вкладываться в снаряжение, разработанное специально для женщин, прежде всего в рюкзаки. Дело в том, что у женщин чаще случаются травмы бёдер и голеней.

Министр по делам ветеранов и личного состава Кэлвин Бейли заявил, что боеготовность зависит от силы, выносливости и подготовки каждого.

«Я по собственной службе знаю, что женщины всегда соответствовали самым жёстким стандартам — но слишком часто без необходимой им адаптированной поддержки», — сказал он.

По словам министра, он гордится тем, что этот документ стал первым в своём роде для британской армии и даст женщинам поддержку, основанную на научных данных. Он добавил, что цель — сделать так, чтобы карьеру в вооружённых силах определяли способности, а не происхождение или преграды.

Ранее сообщалось, что женщины-военнослужащие украинской армии предложили ввести для соотечественниц обязательную службу по образцу Израиля. Об этом писало издание The Times. При этом сами военные признавали, что в рядах ВСУ им приходится терпеть сексизм и приставания со стороны мужчин: во время базовой подготовки часть сослуживцев относилась к ним пренебрежительно и кричала на них.