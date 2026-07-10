Мышь нашли почти на высоте Эвереста: Учёные поняли, как она там выживает
Science: Мутации генов позволяют листоухим хомячкам выживать на высоте до 7 км
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Международная команда учёных раскрыла адаптационные механизмы листоухих хомячков (Phyllotis vaccarum), обитающих в Андах на высоте до 7 000 метров. Исследование опубликовано в журнале Science.
В 2023 году зоологи обнаружили мумии этих грызунов на склонах вулканов высотой более 6 000 метров. Ранее считалось, что млекопитающие не способны жить выше 5 500 метров. Однако находка заставила пересмотреть эти представления.
Условия на вершине вулкана Льюльяйльяко (6 739 м) экстремальны: температура не поднимается выше нуля, давление воздуха — 45 кПа, а содержание кислорода составляет лишь 44% от уровня моря. Человек способен выдержать такую гипоксию не более суток.
В ходе пяти экспедиций учёные собрали 167 особей с разных высот и провели генетический анализ и лабораторные эксперименты. Выяснилось, что высокогорные хомяки не полагаются на повышенный уровень гемоглобина (как другие животные). Вместо этого их клетки мышц содержат повышенное количество митохондрий, что позволяет эффективнее вырабатывать тепло и потреблять кислород. Также они активно сжигают бурую жировую ткань.
Кроме того, грызуны адаптировались к питанию лишайниками, семенами и насекомыми, нейтрализуя растительные яды и устойчивы к тяжёлым металлам, присутствующим в вулканических породах.
Авторы исследования отмечают, что эти находки расширяют представления о возможных границах жизни на Земле.
Ранее старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский назвал катастрофическими темпы вымирания пчёл в России, отметив, что их численность за два десятилетия сократилась в два с половиной раза. По его словам, если в 2000-х в стране насчитывалось более 10 миллионов пчелиных семей, то сейчас их осталось менее 4 миллионов. Учёный подчеркнул, что нехватка пчёл уже сказывается на опылении как естественной флоры, так и сельскохозяйственных культур.
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