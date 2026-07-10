Мышь нашли почти на высоте Эвереста: Учёные поняли, как она там выживает

Международная команда учёных раскрыла адаптационные механизмы листоухих хомячков (Phyllotis vaccarum), обитающих в Андах на высоте до 7 000 метров. Исследование опубликовано в журнале Science.

В 2023 году зоологи обнаружили мумии этих грызунов на склонах вулканов высотой более 6 000 метров. Ранее считалось, что млекопитающие не способны жить выше 5 500 метров. Однако находка заставила пересмотреть эти представления.

Условия на вершине вулкана Льюльяйльяко (6 739 м) экстремальны: температура не поднимается выше нуля, давление воздуха — 45 кПа, а содержание кислорода составляет лишь 44% от уровня моря. Человек способен выдержать такую гипоксию не более суток.

В ходе пяти экспедиций учёные собрали 167 особей с разных высот и провели генетический анализ и лабораторные эксперименты. Выяснилось, что высокогорные хомяки не полагаются на повышенный уровень гемоглобина (как другие животные). Вместо этого их клетки мышц содержат повышенное количество митохондрий, что позволяет эффективнее вырабатывать тепло и потреблять кислород. Также они активно сжигают бурую жировую ткань.

Кроме того, грызуны адаптировались к питанию лишайниками, семенами и насекомыми, нейтрализуя растительные яды и устойчивы к тяжёлым металлам, присутствующим в вулканических породах.

Авторы исследования отмечают, что эти находки расширяют представления о возможных границах жизни на Земле.

Ранее старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский назвал катастрофическими темпы вымирания пчёл в России, отметив, что их численность за два десятилетия сократилась в два с половиной раза. По его словам, если в 2000-х в стране насчитывалось более 10 миллионов пчелиных семей, то сейчас их осталось менее 4 миллионов. Учёный подчеркнул, что нехватка пчёл уже сказывается на опылении как естественной флоры, так и сельскохозяйственных культур.