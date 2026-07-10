«Заселять планеты и хранить данные»: Петербургские студенты испытают ДНК-хранилище на орбите

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича разрабатывают первый в России автономный спутник-биолабораторию «Биосенсор-1». Аппарат формата кубсат отправится на орбиту для изучения устойчивости синтезированных молекул ДНК к космической радиации, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Проект получил поддержку по программе Минобрнауки «Кадры для космоса» — грант составил более 26 миллионов рублей. Ректор вуза Руслан Киричек отметил, что из Петербурга победили только проекты их университета, и подчеркнул: в ближайшие десятилетия человечество ждёт серьёзное освоение космоса, связанное не только со связью, но и с присутствием живых организмов в безвоздушном пространстве.

На борту спутника разместят барабан с пробирками, содержащими гидрогель с искусственными цепочками ДНК. В отличие от природного носителя, эти молекулы несут не биологический код, а цифровую информацию — тексты, аудио и видео. Студент Константин Голубев пояснил, что эксперимент покажет, как ведёт себя ДНК под воздействием радиации, и позволит оценить возможность её использования для передачи данных в дальних полётах.

Заведующий кафедрой конструирования и производства радиоэлектронных средств Леонид Адонин привёл впечатляющее сравнение: все данные, когда-либо созданные человечеством, можно уместить в полутора стаканах синтезированной ДНК, тогда как на дисках для этого потребовалось бы 500 тонн. Пока в цепочки записали лишь небольшой текст — студенческую шутку, содержание которой держится в секрете.

Студенты из Петербурга разрабатывают первый спутник-биолабораторию «Биосенсор-1». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Испытания продлятся больше года. К концу 2026-го биолабораторию передадут оператору запуска, а наблюдать за экспериментом студенты смогут прямо из университета. И.о. заведующего кафедрой систем автоматизации и робототехники Владимир Усс отметил, что такие проекты невероятно мотивируют ребят к самостоятельному изучению предметной области — они готовы работать круглосуточно, и их невозможно выгнать из лаборатории.

Ранее сообщалось, что в Москве прошло заседание, приуроченное к 80-летию атомной промышленности России, в котором приняли участие представители «Росатома», Курчатовского института и РАН, а также зампред правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко. В ходе встречи, как сообщили в Минобрнауки, обсуждались вопросы углубления взаимодействия в области атомной науки, перспективы межотраслевой кооперации трёх ведущих организаций в рамках национальных проектов технологического лидерства, а также задачи по подготовке высококвалифицированных кадров для наукоёмких секторов экономики.