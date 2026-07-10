А справку можно? В средневековье врачи считали безответную любовь настоящей болезнью

Средневековые врачи исламского мира рассматривали сильную любовную тоску не просто как переживание, а как отдельное психическое расстройство. К такому выводу пришли исследователи, изучившие труды медиков того времени. Об этом пишет University of Exeter News.

Учёные выяснили, что состояние, которое называли ʿишк (ʿishq), отличали от меланхолии — распространённого в древней медицине понятия, связанного с длительной печалью и подавленным состоянием.

По данным исследования, врачи средневекового исламского мира подробно описывали симптомы любовной тоски и относили её к сфере психических заболеваний. Они рассматривали такое состояние как медицинскую проблему, а не только как эмоциональное переживание.

Исследованием занимался профессор исламоведения Нахьян Фэнси из Университета Эксетера. Он изучил труды известных медиков, работавших в разных регионах средневекового исламского мира.

Учёные отмечают, что подобные взгляды показывают: врачи прошлого уделяли большое внимание связи между эмоциями, состоянием разума и физическим здоровьем.

Открытие позволяет по-новому взглянуть на историю психологии и медицины. Оказывается, некоторые переживания, которые сегодня воспринимаются как часть личного опыта, сотни лет назад уже становились предметом врачебного изучения.

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