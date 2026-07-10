Стать бодрым любой ценой: Названы самые опасные способы быстро протрезветь

Мгновенно протрезветь невозможно, предупреждает психиатр-нарколог Сергей Литков. Алкоголь должен переработаться в печени, и ускорить этот процесс нельзя. Кофе, прогулки и другие «народные» методы не убирают опьянение — кофеин лишь бодрит на короткое время, но не снижает градус, а сочетание с алкоголем перегружает сердце.

Холодный душ тоже опасен: резкий перепад температур на фоне интоксикации — лишний стресс для организма. Не стоит вызывать рвоту, если человек в сознании — это ведёт к обезвоживанию. Смешивать напитки или переходить на слабый алкоголь тоже не вариант.

Врач в беседе с «Газетой.ru» советует прекратить пить, обеспечить доступ свежего воздуха, лечь на бок и пить воду маленькими глотками. Если присоединяются рвота, судороги, потеря сознания или проблемы с дыханием — срочно вызывать скорую. Рядом должен быть трезвый человек.

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