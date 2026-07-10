Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 09:50

Песков: Киев не настроен на мирный процесс

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Украинские власти не проявляют готовности к мирному урегулированию конфликта с РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Видим, что Киев не склонен к мирному процессу», — сказал он.

По его словам, Москва при этом по-прежнему готова добиваться своих целей через мирные политико-дипломатические переговоры. Представитель Кремля отметил, что такую открытость демонстрирует и сам Владимир Путин.

В Кремле оценили слова Буданова* о возможном завершении конфликта в 2026 году
В Кремле оценили слова Буданова* о возможном завершении конфликта в 2026 году

Также ранее Дмитрий Песков объяснил, что специальная военная операция продолжается именно из-за нежелания Киева вести переговоры. Он подчёркивал, что для Москвы политико-дипломатический путь остаётся приоритетным, но диалог возможен только при встречной готовности Киева.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar