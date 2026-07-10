Песков: Киев не настроен на мирный процесс

Украинские власти не проявляют готовности к мирному урегулированию конфликта с РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Видим, что Киев не склонен к мирному процессу», — сказал он.

По его словам, Москва при этом по-прежнему готова добиваться своих целей через мирные политико-дипломатические переговоры. Представитель Кремля отметил, что такую открытость демонстрирует и сам Владимир Путин.

Также ранее Дмитрий Песков объяснил, что специальная военная операция продолжается именно из-за нежелания Киева вести переговоры. Он подчёркивал, что для Москвы политико-дипломатический путь остаётся приоритетным, но диалог возможен только при встречной готовности Киева.