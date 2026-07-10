«Закон не работает»: Онищенко назвал реальную причину «курящего лидерства» Орловщины

Академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал статистику по Орловской области, которая оказалась в лидерах по количеству курящих граждан. Эпидемиолог в беседе с Life.ru высказал уверенность, что ключевая причина кроется в ненадлежащем исполнении профильного законодательства на местах.

В Орловской области явно не уделяется должного внимания исполнению закона о табакокурении. Этот закон, к сожалению, был принят в нашей стране лишь недавно — в 2013 году, хотя Россия активно участвовала в формировании Рамочной конвенции ООН по борьбе против табака под эгидой ВОЗ. Геннадий Онищенко Академик РАН

Онищенко подчеркнул прямую связь между пагубной привычкой и продолжительностью жизни. В то время как столица успешно достигла планки в 78 лет, ситуация в регионе остаётся тревожной и препятствует выполнению государственных демографических задач.

Ежегодно в стране никотиновая зависимость уносит жизни примерно 400 тысяч человек. Игнорирование проблемы напрямую мешает достижению национальных целей к 2030 году, считает эксперт.

Теперь от местных властей требуется немедленный пересмотр подхода к реализации закона. Только жёсткий контроль поможет исправить печальную динамику и сохранить здоровье населения.

Напомним, Минздрав России представил данные о распространённости курения среди граждан старше 18 лет по итогам июня. Самые высокие показатели зафиксировали в Орловской области, Еврейской автономной области и Республике Коми.