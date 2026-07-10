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10 июля, 10:00

МЧС опровергло информацию о ЧП на Московском НПЗ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главное управление МЧС России по Москве опровергло сообщения о якобы произошедшем происшествии на Московском нефтеперерабатывающем заводе. В ведомстве заявили, что информация, распространявшаяся в социальных сетях, не соответствует действительности.

«В связи с распространяемой информацией в социальных сетях Главное управление МЧС России по г. Москве сообщает, что происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о пожаре на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Возгорание произошло после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно о ликвидации пожара.

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Милена Скрипальщикова
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