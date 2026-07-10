В Госдуме назвали удар США по мосту в Иране направленным против РФ и Китая

Удар Соединённых Штатов по железнодорожному мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем, был нацелен не только на Тегеран, рассказал в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, атака затронула интересы Москвы и Пекина, чьи грузы транспортировались по этому маршруту.

Парламентарий отметил, что данный логистический коридор использовался Россией для поставок с прошлого года, а после введения морской блокады объём перевозок китайских поездов вырос втрое. Он подчеркнул, что удары наносятся по жизненно важным элементам иранской инфраструктуры, что делает их прямым вызовом для стран-партнёров.

«К сожалению, конфликт продолжает тлеть. И это всё вызывает определённые опасения. Мы понимаем, что наносятся в том числе по жизненно необходимым моментам логистики Исламской Республики Иран. Устойчивые поставки, которые были с Россией и по этому же каналу шли из Китая, — это в том числе действия против России и Китая», — сказал Чепа.

Депутат добавил, что Вашингтон стремится принудить Тегеран к уступкам, однако иранский народ твёрдо отстаивает свои позиции. Чепа выразил уверенность, что подобными действиями американская сторона не сможет сломить волю Ирана, а сам конфликт он охарактеризовал как войну, объявленную независимому государству.

Напомним, США нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту Актекехан в провинции Голестан, который является стратегическим звеном транспортного коридора Китай–Туркменистан–Иран: с ноября прошлого года этот маршрут активно задействован Россией для грузоперевозок, а после перекрытия Ираном Ормузского пролива объём китайских перевозок по нему вырос втрое, поэтому атака на данный объект может иметь серьёзные последствия.