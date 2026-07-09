США ударили по железнодорожному мосту, по которому Россия возит грузы в Иран

Иранское агентство Fars сообщает о ракетном ударе США по железнодорожному мосту Актекехан. Этот мост, расположенный в провинции Голестан, не просто часть иранской инфраструктуры, а стратегически важный узел в транспортном коридоре, активно используемом Россией и Китаем. Атака на столь значимый объект, соединяющий Китай, Туркменистан и Иран, может иметь далеко идущие последствия.

«Сегодня утром США нанесли удар ракетами по железнодорожному мосту Актекехан — стратегическому мосту на железнодорожном коридоре Китай-Туркменистан-Иран в округе Аккала провинции Голестан», — говорится в публикации.

Агентство сообщает, что с ноября прошлого года Россия активно использует данный маршрут для транспортировки своих грузов. Кроме того, после того как Иран перекрыл Ормузский пролив, объём китайских железнодорожных перевозок по этому же маршруту увеличился втрое.

Ранее иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в регионе. Атака стала продолжением новой серии американских ударов по Ирану, начавшихся вечером 8 июля. В Вашингтоне заявили, что целью операции стало снижение контроля Тегерана над Ормузским проливом. Центральное командование Вооружённых сил США сообщало, что в ходе последней серии атак были поражены около 90 целей. В ответ иранское военное руководство заявило о подготовке «мощного ответа» на действия американской стороны.