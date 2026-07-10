Кругом от ворот поворот: Египет вслед за Турцией не пустил ЛГБТ*-лайнер

Круизный лайнер Scarlet Lady, на борту которого находятся представители ЛГБТ* и их сторонники, столкнулся с новым запретом. После отказа Турции судну не разрешили войти и в территориальные воды Египта. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На борту Scarlet Lady находятся около двух тысяч пассажиров, большинство из которых — граждане США. Круиз стартовал в Афинах и должен завершиться в Венеции. Изначально лайнер планировал сделать остановки в турецком Кушадасы и Стамбуле. Однако власти республики отказались принимать судно, заявив, что среди пассажиров находятся люди, «известные своим поведением, несовместимым с устоями общества».

Попытка решить вопрос через посольство США в Турции результата не принесла, поэтому организаторам пришлось срочно пересматривать маршрут. После этого в программу включили заход в египетскую Александрию с экскурсиями в Каир и к пирамидам. Однако власти Египта также не разрешили судну войти в свои территориальные воды.

Напомним, что проблемы у организаторов начались ещё в Турции. Лайнер компании Atlantis Events должен был зайти в порт Кушадасы, а затем отправиться в Стамбул, однако власти страны не разрешили ему пришвартоваться. В Анкаре объяснили решение тем, что на борту находятся люди, чьё «поведение, несовместимо с устоями нашего общества и нашими моральными ценностями».

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