Потребление пива в России в 2025 году снизилось до минимума

Пивной рынок России вошел в период стагнации: в 2025 году потребление напитка на душу взрослого населения снизилось до 60 литров в год. Это на 17% меньше показателя предыдущего года. Об этом говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомился Forbes.

По данным аналитиков, падение спроса связано с ростом цен и изменением потребительских привычек. После рекордного 2024 года, когда российские производители выпустили 908 млн декалитров пива, рынок столкнулся с заметным сокращением продаж.

В 2025 году объем реализации снизился на 16%, тогда как производство сократилось только на 1%. В результате на складах сформировался значительный запас: разница между выпуском и потреблением составила почти 200 млн декалитров, что соответствует примерно 17 литрам на каждого совершеннолетнего жителя страны.

НРА отмечает, что в 2026 году ситуация, вероятно, существенно не изменится. Продажи могут составить около 700 млн декалитров, а рост цен на пиво, по прогнозу агентства, достигнет 12% из-за увеличения акцизов и других инфляционных факторов.

Дополнительным признаком снижения спроса стали данные за первый квартал 2026 года. Розничные продажи пива и пивных напитков составили 151 млн декалитров — это минимальный показатель за последние шесть лет.

О том, что в России сократилось производство пива и водки, Life.ru писал ранее. В первом полугодии 2026 года заводы выпустили 30,1 млн дал водки, что на 4% уступает показателям годичной давности. Пивовары сварили 385,1 млн дал пенного напитка. Этот объём упал на 2,3%.