В Петербурге сын бизнесмена открыл дверь аферистам и позволил похитить ₽37 млн
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В Петербурге 21-летний сын бизнесмена стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники несколько дней обрабатывали юношу, представляясь сотрудниками различных ведомств, и убедили его в необходимости «проверки» семейных накоплений.
Как сообщает «Mash на Мойке», в итоге молодой человек впустил в квартиру курьера, который вскрыл сейф и похитил 37,4 млн рублей. Полиция уже задержала подозреваемого — 18-летнего петербуржца. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее жертвой мошенников в Петербурге стала семья, у которой злоумышленники похитили имущество на сумму около 2,5 миллиона рублей. Аферисты обманули несовершеннолетнего сына хозяйки квартиры и убедили его оставить ключи в детской коляске возле дома.
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