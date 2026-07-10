В Петербурге сын бизнесмена открыл дверь аферистам и позволил похитить ₽37 млн

В Петербурге 21-летний сын бизнесмена стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники несколько дней обрабатывали юношу, представляясь сотрудниками различных ведомств, и убедили его в необходимости «проверки» семейных накоплений.

Как сообщает «Mash на Мойке», в итоге молодой человек впустил в квартиру курьера, который вскрыл сейф и похитил 37,4 млн рублей. Полиция уже задержала подозреваемого — 18-летнего петербуржца. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее жертвой мошенников в Петербурге стала семья, у которой злоумышленники похитили имущество на сумму около 2,5 миллиона рублей. Аферисты обманули несовершеннолетнего сына хозяйки квартиры и убедили его оставить ключи в детской коляске возле дома.