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10 июля, 10:31

В Петербурге сын бизнесмена открыл дверь аферистам и позволил похитить ₽37 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

В Петербурге 21-летний сын бизнесмена стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники несколько дней обрабатывали юношу, представляясь сотрудниками различных ведомств, и убедили его в необходимости «проверки» семейных накоплений.

Как сообщает «Mash на Мойке», в итоге молодой человек впустил в квартиру курьера, который вскрыл сейф и похитил 37,4 млн рублей. Полиция уже задержала подозреваемого — 18-летнего петербуржца. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Роскачество: Мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы прямо на улице
Роскачество: Мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы прямо на улице

Ранее жертвой мошенников в Петербурге стала семья, у которой злоумышленники похитили имущество на сумму около 2,5 миллиона рублей. Аферисты обманули несовершеннолетнего сына хозяйки квартиры и убедили его оставить ключи в детской коляске возле дома.

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Наталья Демьянова
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