Опубликована карта районов Москвы и Подмосковья, где орудуют догхантеры

Жители Москвы и Подмосковья сообщают о случаях обнаружения подозрительных приманок, которые могут представлять опасность для домашних животных. По словам владельцев питомцев и зоозащитников, подобные находки зафиксированы сразу в нескольких районах. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА и публикует карту мест, где промышляли догхантеры.

Карта Московского региона, где были замечены догхантеры. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Так, в Балашихе на улице Ситникова местные жители нашли куски курицы с неизвестным содержимым. После прогулки нескольким собакам потребовалась помощь ветеринаров.

Кроме того, подозрительные вещества, как утверждают очевидцы, обнаружили в московском районе Митино: на Митинской улице, улице Барышиха и в Ангеловом переулке. Зоозащитники опасаются, что приманки могут быть опасны не только для животных, но и для маленьких детей.

О похожих случаях также сообщили жители Подольска. В СНТ «Логос» и микрорайоне Шепчинки, по их словам, были найдены погибшие кошки, собаки и кроты. Местные жители утверждают, что неизвестные разбрасывают таблетки на дорогах и возле частных участков.

Официальной информации о причастности догхантеров к этим случаям на данный момент не поступало. Владельцам животных рекомендуют внимательно следить за питомцами во время прогулок, не позволять им подбирать еду с земли и при обнаружении подозрительных предметов сообщать о них в управляющую компанию, администрацию или полицию.

Ранее в Волгоградской области полиция искала организованную группу догхантеров, которые за неделю убили несколько собак и отравили десятки других розовым порошком, замаскированным под угощение. Ветеринары зафиксировали тяжёлое токсикологическое отравление с критическими показателями печени и почек, проводится проверка.