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10 июля, 10:40

Оксана Акиньшина показала романтическое фото с Данилой Козловским в Риме

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ akinshok

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ akinshok

Оксана Акиньшина поделилась в соцсетях снимком с Данилой Козловским, сделанным в Риме. Пара запечатлела романтический момент у знаменитого фонтана Треви.

Несмотря на большое количество туристов вокруг, актёры не стали скрывать свои чувства. На фотографии Данила Козловский целует Оксану, а актриса улыбается в камеру. Снимок появился спустя несколько месяцев после пополнения. В начале мая у пары родился сын Лео.

Спектакли с Данилой Козловским возвращаются в МДТ после долгого перерыва
Спектакли с Данилой Козловским возвращаются в МДТ после долгого перерыва

У Акиньшиной также есть трое детей от предыдущих отношений. Старший сын Филипп живёт с её родителями в Санкт-Петербурге. Двое других детей актрисы — Константин и Эмми — находятся с её бывшим супругом Арчилом Геловани в Грузии.

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Полина Никифорова
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