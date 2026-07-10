Оксана Акиньшина показала романтическое фото с Данилой Козловским в Риме

Оксана Акиньшина поделилась в соцсетях снимком с Данилой Козловским, сделанным в Риме. Пара запечатлела романтический момент у знаменитого фонтана Треви.

Несмотря на большое количество туристов вокруг, актёры не стали скрывать свои чувства. На фотографии Данила Козловский целует Оксану, а актриса улыбается в камеру. Снимок появился спустя несколько месяцев после пополнения. В начале мая у пары родился сын Лео.

У Акиньшиной также есть трое детей от предыдущих отношений. Старший сын Филипп живёт с её родителями в Санкт-Петербурге. Двое других детей актрисы — Константин и Эмми — находятся с её бывшим супругом Арчилом Геловани в Грузии.