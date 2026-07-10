Всё ещё зажигают: 80-летние рокеры из Rolling Stones удивили фанатов новым альбомом

Юбилейный 25-й студийный альбом британской группы The Rolling Stones под названием Foreign Tongues («Иностранные языки») поступил в продажу и стал доступен на всех ключевых стриминговых сервисах. В 2026 году легендарный коллектив отмечает 64 года с момента своего основания.

Пластинка получилась весьма объёмной: 1 час 2 минуты звучания вместили в себя 14 полноценных треков. Над обложкой работал художник Натаниэль Мэри Куинн, известный своими фирменными коллажными портретами с намеренно искажёнными чертами лиц. В своей узнаваемой манере он собрал в единую композицию изображения троих бессменных участников коллектива — 82-летнего вокалиста Мика Джаггера, его ровесника гитариста Кита Ричардса и 79-летнего гитариста Ронни Вуда.

Британская организация Official Charts Company, отвечающая за публикацию национальных музыкальных рейтингов, уже отреагировала на релиз. В своём комментарии её представители отметили, что «роллинги» вновь демонстрируют то, что удаётся им лучше всего — заряжают слушателя дерзостью, стадионным напором и духом рок-н-ролла, не забывая при этом иронично подмигивать аудитории.

Предыдущую пластинку коллектив представил в октябре 2023 года. Тот диск, озаглавленный Hackney Diamonds, стал первой за 18 лет работой с полностью оригинальным материалом и мгновенно возглавил британский чарт, удерживая лидерство две недели. Продюсером нового альбома выступил Эндрю Уотт, а в качестве приглашённых музыкантов в записи поучаствовали сэр Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит.

The Rolling Stones — британская рок-группа, основанная в Лондоне в 1962 году и считающаяся одной из самых влиятельных в истории рок-музыки. Коллектив, лидерами которого являются Джаггер и Ричардс, выпустил десятки успешных альбомов и мировых хитов, включая (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black и Angie. За более чем 60 лет существования группа продала сотни миллионов пластинок, неоднократно включалась в списки величайших исполнителей всех времён и продолжает выступать и выпускать новую музыку.

Ранее сообщалось, что власти лондонского района Вестминстер обязали гитариста группы Rolling Stones Ронни Вуда сменить яркий цвет входной двери на строгий чёрный. По словам источника из близкого окружения артиста, неприятности начались с того, что некий прохожий сфотографировал розовую дверь и подал жалобу. Вуд направил официальный запрос в районную администрацию, откуда пришёл категоричный ответ: использование такого оттенка недопустимо и владельцу предписано перекрасить конструкцию.