Хотели закрыть дверь, но оставили щёлку: ЕС передумал запрещать визы всем российским военным

Еврокомиссия решила не вводить полный запрет на выдачу виз российским военнослужащим. Вместо этого ограничения планируют распространить только на отдельные категории граждан. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Обсуждаемый в Евросоюзе запрет решили ограничить краткосрочными визами. При этом применять его намерены не ко всем российским военнослужащим, а только к тем, кто подпадает под новый критерий. Изначально страны Балтии добивались более жёстких мер. Они предлагали распространить ограничения не только на действующих, но и на бывших военных.

Против полного запрета выступили Франция, Италия и Греция. По данным СМИ, эти государства указали, что их экономика во многом зависит от туристического потока из России. Ряд других стран также выразил сомнения в реализации такой меры. По их мнению, без чёткого определения категорий граждан всеобщий запрет на въезд может оказаться технически сложным.

Одновременно в рамках подготовки 21-го пакета санкций обсуждается вопрос о заморозке действующего в Евросоюзе потолка цен на российскую нефть. Пока не решено, будет ли эта мера действовать шесть месяцев, как предлагалось ранее, или срок сократят до трёх месяцев по инициативе Греции.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе обсуждают возможность пересмотра уже выданных россиянам шенгенских виз и видов на жительство. Дискуссии по этому вопросу продолжаются с начала весны. При этом страны ЕС пока не смогли прийти к единому мнению.