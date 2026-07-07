МИД Словакии опроверг приостановку выдачи туристических виз россиянам
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России. Об этом РИА «Новости» заявили в Министерстве иностранных дел республики.
В дипломатическом ведомстве пояснили, что изменилось лишь распределение сроков на подачу заявлений. Причиной названы «возможности посольства Словакии в Москве». Речь идёт о технической и организационной корректировке, а не о полном прекращении приёма документов.
В МИД уточнили, что на это лето отдельные категории заявителей получили приоритет. В частности, это касается студентов и спортсменов. Таким образом, туристическая виза остаётся доступной, но запись на подачу может быть ограничена по времени.
Напомним, сегодня визовый центр Словакии объявил, что в июле и августе приём заявлений на шенген доступен только спортсменам. Позже в посольстве республики уточнили, что ограничение носит временный характер и связано с техническими причинами.
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