МИД Словакии опроверг приостановку выдачи туристических виз россиянам

Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России. Об этом РИА «Новости» заявили в Министерстве иностранных дел республики.

В дипломатическом ведомстве пояснили, что изменилось лишь распределение сроков на подачу заявлений. Причиной названы «возможности посольства Словакии в Москве». Речь идёт о технической и организационной корректировке, а не о полном прекращении приёма документов.

В МИД уточнили, что на это лето отдельные категории заявителей получили приоритет. В частности, это касается студентов и спортсменов. Таким образом, туристическая виза остаётся доступной, но запись на подачу может быть ограничена по времени.