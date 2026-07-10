В Брянске отправили в колонию экс-инженера, из-за которого ослеп ребёнок

Бывший главный инженер предприятия «БрянскКомунЭнерго» получил год колонии-поселения по делу о халатности. Суд пришёл к выводу, что именно его решение привело к тому, что 11-летний школьник лишился зрения на один глаз. Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.

В Брянске экс-инженера осудили после потери зрения школьником. Видео © VK / СУ СК России по Брянской области

Следствие установило, что летом 2018 года руководитель распорядился заменить участок теплотрассы на территории гимназии. При этом коммуникации были проложены наземным способом, несмотря на действующие строительные нормы. В результате на территории образовательного учреждения появились металлические элементы конструкции, которые представляли опасность для детей.

Трагедия произошла 19 ноября 2023 года. Одиннадцатилетний ученик упал лицом на металлическую опору теплотрассы и получил тяжёлую травму правого глаза, полностью потеряв зрение. Пострадавшему потребовалось длительное лечение, а причинённый вред здоровью был признан тяжким.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд взыскал с осужденного в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее широкий резонанс вызвал случай в Тамбовской области, где после плановой вакцинации двоих подростков временно изолировали от остальных детей. Такое решение медики приняли из-за того, что школьникам ввели препарат другим способом, чем их братьям и сёстрам.