Данила Козловский сыграет князя Голицына в новом историческом сериале

В России стартовали съёмки масштабного исторического сериала «Голицын». Главную роль в проекте исполнит Данила Козловский. Об этом сообщает ИС «Вести».

Картина расскажет о судьбе князя Льва Сергеевича Голицына — аристократа, который стал одним из основателей российского виноделия и смог доказать, что отечественные вина способны конкурировать с известными французскими марками.

В центре сюжета окажется молодой князь, который после конфликта с отцом впервые приезжает в Петербург. Именно там начинается новый этап его жизни, полный амбиций, испытаний и больших перемен.

«Мне очень нравится этот сложный, одержимый, сумасшедший герой – бесконечный романтик, альтруист и энтузиаст. Конечно, хочется, чтобы зритель узнал его полную драматизма личную историю и полюбил этого удивительного безумца», — рассказал Данила Козловский.

Режиссёр Сергей Чекалов отметил, что его впечатлила преданность Голицына своему делу и стране. По его словам, князь смог вывести российское виноделие на новый уровень. Помимо Козловского, в сериале снимутся Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин и другие актёры. Премьера исторической драмы запланирована на телеканале «Россия» и онлайн-платформах Wink и «Иви».

Кроме того, на днях стартовали съёмки новой экранизации «Войны и мира», режиссёром которой является Сергей Урсуляк («Ликвидация», «Тихий Дон»). Это будет первая российская многосерийная версия романа Толстого после фильма Бондарчука, который получил «Оскар».