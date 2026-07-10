17-летняя болельщица сборной Франции погибла, празднуя победу над Марокко

В городе Онуа-Эмери на севере Франции 17-летняя девушка погибла во время празднования победы сборной Франции над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает La Voix du Nord.

По данным издания, девушка забралась на раму большегрузного автомобиля, потеряла равновесие и оказалась под колёсами. От полученных травм она скончалась на месте. Обстоятельства гибели девушки выясняются.

Матч Франция — Марокко завершился со счётом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе (60-я минута) и Усман Дембеле (66-я минута). Французская сборная в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с победителем пары Испания — Бельгия.