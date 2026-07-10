Медведи наводнили Финляндию: Полиция признаёт, что почти не справляется с косолапыми

В восточных районах Финляндии наблюдают небывалое за последние годы число бурых медведей, и экстренные службы едва успевают реагировать на происшествия с ними. Об этом рассказала телерадиокомпания Yle, сославшись на местную полицию.

По информации журналистов, к концу июня число обращений в полицию из-за встреч с медведями перевалило за несколько сотен. Динамика впечатляет: в 2023 году поступило всего 45 таких звонков, в 2024-м — 131, а в 2025-м — уже 199. Представитель полиции Восточной Финляндии Харри-Пекка Похьолайнен признался Yle, что силы правоохранителей на исходе.

«Если популяция медведей продолжит расти теми же темпами, в ближайшие годы руководство ситуационного центра полицейского управления уже не сможет справляться с ситуацией», — подчеркнул он.

Причиной резкого роста числа хищников телекомпания называет то, что охота на них фактически остановилась за пределами оленеводческих территорий. С 2023 года медведей почти не отстреливали: выданные разрешения оспаривались в суде, и тот их отменял. В нынешнем году поступило 379 заявок на отстрел. Охотничий сезон в стране открывается 20 августа — к этому моменту и станет понятно, одобрят заявки или снова аннулируют, как это случалось прежде.

В Финляндии бурый медведь остаётся под защитой согласно директиве ЕС 1992 года об охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны.

А ранее в Хельсинки из-за маленького лисёнка пришлось закрыть метро. Зверёк выбежал на пути в районе Контула, и движение поездов остановили. На поимку отправили два расчёта спасателей, но пушистый малыш ловко ускользал от преследователей около десяти минут.