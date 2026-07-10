Публично ругают, а сами тайно звонят: Дипломаты с Запада просят МИД РФ обсудить доклад о правах человека

Сотрудники западных посольств анонимно звонят в МИД России и просят обсудить те части совместного российско-белорусского доклада о правах человека, где речь идёт об их собственных странах. Об этом рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в беседе с ТАСС.

«После появления наших докладов периодически в наш департамент анонимно звонят некоторые наши коллеги из западных посольств и предлагают обсудить определенные разделы по их странам», — сказал он.

Лукьянцев отдельно отметил, что при этом публичная риторика сводится к отрицанию самого факта наличия отчёта, тогда как практическая работа с ним ведётся самая подробная и погружённая.

Ранее Лукьянцев отмечал, что спецслужбы Латвии, Литвы и Эстонии восприняли совместный доклад России и Белоруссии о правах человека как попытку расшатать обстановку в их странах. При этом документ был составлен исключительно на основе открытых данных — публикаций международных правозащитных организаций. Как рассказал дипломат, прибалтийские службы безопасности тщательно и профессионально изучили посвящённые им разделы и разложили материал по темам.