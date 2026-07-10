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10 июля, 11:17

«Личный состав тает»: В Польше заявили, что ВСУ под Славянском гибнут в «зонах смерти»

Polityka: Под Славянском россияне создали «зоны смерти» для ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Польское издание Polityka анализирует ситуацию в Донбассе, называя агломерацию Славянска и Краматорска критически важным участком фронта. По мнению авторов, утрата этого «пояса крепостей» станет для ВСУ не только военным, но и тяжёлым психологическим поражением.

Издание описывает тактику российских войск как создание «зон смерти», где украинские подразделения оказываются в полуокружении под постоянным воздействием дронов и перекрестного огня. Основной причиной ослабления обороны журналисты называют острый кадровый голод: численность многих бригад сократилась до 20–40% от штатной, а мобилизация не успевает компенсировать потери и случаи дезертирства.

В публикации прогнозируется, что при сохранении текущей динамики российские силы могут прорвать оборону в этом секторе в течение ближайших 3,5 месяцев, что будет означать стратегический успех РФ.

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Ранее в отдельных районах Краматорска и Славянска ВСУ ввели обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь идёт о территориях, контролируемых ВСУ в части ДНР. В конце 2025 года Министерство развития территорий Украины сообщало, что с июня из прифронтовых районов вывезли почти 147 тысяч человек. Эвакуацию организовали из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Наталья Демьянова
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