«Город мечты» дал трещину: Варламов* нашёл в Нью-Йорке жуткую проблему
Варламов* заявил о серьёзных проблемах с жильём в Нью-Йорке
Илья Варламов*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / varlamov
Блогер Илья Варламов* заявил, что одной из главных проблем Нью-Йорка остаётся ситуация на рынке недвижимости. По его словам, жилья в городе катастрофически не хватает, а часть квартир находится в непригодном состоянии. Об этом он рассказал в видео на YouTube.
«В городе жуткая ситуация с недвижимостью — её категорически не хватает», — сказал он.
Он отметил, что в городе немало квартир, состояние которых не позволяет использовать их для проживания. При этом владельцам такой недвижимости, как утверждает Варламов*, невыгодно вкладываться в ремонт или выставлять её в аренду. Кроме того, подобные объекты, по его словам, сложно продать, что ещё сильнее осложняет ситуацию на местном рынке жилья.
Ранее Илья Варламов* рассказал, что больше не владеет недвижимостью и другим имуществом в России. По его словам, строительство дома в русском стиле он так и не завершил, а собственности в стране у него фактически не осталось.
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*Включён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.