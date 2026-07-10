Тысячу раз копал впустую — и вдруг золото: Пенсионер нашёл клад XVI века спустя 20 лет попыток

Житель Уэльса отыскал на пляже сокровища с торгового корабля Ann Francis, который затонул ещё в 1583 году. Об этом рассказало издание Daily Star.

Найти клад удалось 69-летнему Питеру Хьюзу. Более двадцати лет он приходил на этот берег с металлоискателем, но результата почти не было. После череды мощных штормов, которые размыли песок, мужчина наткнулся на сотни золотых монет и старинных предметов.

По словам Хьюза, момент, когда он поднял первую монету, стал для него полной неожиданностью: на ней виднелось изображение святого с кораблём и португальский герб. Он рассказал, что бывал здесь больше тысячи раз и провёл на пляже тысячи часов. Большая часть его вылазок заканчивалась ничем, но мужчина не терял надежды.

Среди добычи оказались редкие золотые монеты эпохи испанских правителей Фердинанда и Изабеллы, боцманский свисток, а также замок с шифром от сундука. Секретное слово к этому замку так и не удалось подобрать. Специалисты полагают, что пока извлечена лишь четверть всех богатств, что были на борту.

Свои находки Хьюз отдал музею, подчеркнув, что они являются частью наследия Уэльса. Территорию, где обнаружили сокровища, взяли под охрану и запретили там любые поиски. В музее добавили, что предметы поражают не только своим видом, но и связанной с ними историей.

Ранее в Калининградской области археологи нашли клад из 59 средневековых дирхамов, отчеканенных в VIII–IX веках. Серебро обнаружила Самбийская экспедиция на средневековом селище недалеко от Калининградского залива. В кладе оказалось 29 целых монет и 30 обломков.