Россиянам раскрыли, когда и как наблюдать Южные Дельта-Аквариды в 2026 году

Главным астрономическим событием июля станет метеорный поток Южные Дельта-Аквариды, который начнётся в ближайшее воскресенье и достигнет пика в ночь с 30 на 31 июля. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Наблюдениям помешает полнолуние: естественный спутник будет ярко подсвечивать небо, что снизит видимость падающих звёзд. При хорошей погоде можно будет зафиксировать до 25 метеоров в час, искать которые лучше всего на юго-востоке, в районе созвездия Водолея. Учёный пояснил, что за романтичным термином стоит физика: огоньки — это частицы кометной пыли, которые сгорают в атмосфере, когда Земля пересекает их орбиту.

«Нам в этом плане не повезёт: пик приходится на полнолуние. Это так называемая «Оленья Луна» — название, которое дали индейцы. Луна будет подсвечивать небо, и это слегка помешает наблюдению метеорного потока», — отметил Эйсмонт.

Для тех, кто хочет увидеть планеты, 17 июля станет удачным днём для наблюдения Венеры. Луна в этот период будет очень тонким серпиком и почти не создаст помех. Эксперт отметил, что фазы планеты различимы только в телескоп или мощный бинокль, а невооружённым глазом она будет выглядеть как необычайно яркая точка на вечернем небе. Также учёный затронул тему астероида Апофис, который в 2029 году приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние, что вызывает озабоченность специалистов по планетарной обороне.

Ранее сообщалось, что межзвёздная комета 3I/ATLAS имеет возраст от 10 до 12 миллиардов лет, что как минимум в три раза превышает возраст Земли, что делает её одним из древнейших известных небесных тел. Анализ состава показал аномально низкое содержание углерода-13 и высокую концентрацию тяжёлой воды, что указывает на её происхождение в холодной и химически бедной среде за пределами Солнечной системы.