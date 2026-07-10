Кюлючая эвакуация: Мама-ежиха вывела малышей из-под газонокосилок во Владивостоке — милое видео

Рабочим на острове Русский пришлось ненадолго остановить покос травы после неожиданной встречи с ежиной семьёй. Бригада дождалась, пока мама-ежиха перенесёт детёнышей в безопасное место. Об этом сообщили в администрации города.

На острове Русский рабочие встретили семейство ежей во время покоса травы. Видео © Telegram / Администрация Владивостока

Мама-ежиха начала переносить своих детёнышей в лес, а рабочие наблюдали за процессом и не вмешивались. После того как все зверьки оказались в безопасном месте, бригада смогла продолжить покос.

«Эвакуация» диких жителей проходила под чутким контролем бригады. В результате никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России вырос интерес к покупке ежей для дачных участков. Продавцы предлагают колючих животных как естественное средство борьбы с вредителями — от слизней до мышей. При этом специалисты предупреждают, что содержание таких зверьков может быть небезопасным.