Украинские националистические формирования, переброшенные под Дружковку в Донецкой Народной Республике, обречены на уничтожение. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал военный эксперт Василий Дандыкин.

Дандыкин отметил, что после поражения в Константиновке ВСУ перебрасывают в ДНР все имеющиеся резервы, и предложил перебросить туда спецназ «Ахмат» для быстрого решения проблемы с нацбатальонами, не исключив при этом, что Киев может направить под Дружковку и колумбийских наёмников.

«Киев продолжает лихорадочно набирать наёмников по всему миру. Было бы хорошо, если бы этот «Батальон имени шейха Мансура*» закончил своё существование под Дружковкой. Может быть, этот отряд ВСУ будут использовать как заградительный, так как с боевым духом в украинской армии сейчас всё очень плохо», — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что ВСУ сосредоточили у Дружковки крупную группировку из десятков подразделений, включая «Батальон имени шейха Мансура*» и центр спецназначения «Омега». Бойцы батальона, участвующие в боевых действиях в Донбассе с начала конфликта, проходили подготовку в лагерях ИГИЛ**.

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