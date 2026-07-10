«Бросают оружие и бегут в толпе»: ВСУшники массово переодеваются в гражданку в Красном Лимане

В Красном Лимане в ДНР украинские военные бросают форму и оружие, а потом переодеваются в гражданскую одежду, чтобы незаметно уйти из города. Об этом рассказал командир 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Гюрза, чьи слова привела пресс-служба Минобороны РФ.

По словам офицера, его полк сейчас продолжает очищать город от противника. Он отметил, что главная сложность в этом районе — большое количество укреплённых подземных сооружений и построек, где ещё пытаются удержаться отдельные солдаты противника, по одному-два человека. Командир добавил, что инженерные заграждения, которые ВСУ успели возвести при подготовке обороны, удалось преодолеть с помощью сапёров и смекалки бойцов.

Гюрза проинформировал о том, что украинские подразделения, всё ещё находящиеся в Красном Лимане, прибегают к запугиванию местного населения и могут удерживать мирных жителей. Офицер уточнил, что противник переодевается в гражданскую одежду и скрывается среди горожан, оказывая на них давление с целью не допустить разоблачения. Кроме того, он отметил, что на улицах города было обнаружено большое количество брошенного вооружения и военной формы.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжали разминирование и зачистку Красного Лимана от оставшихся украинских бойцов. В Минобороны РФ уточняли, что этим занимаются подразделения закрепления 25-й армии, которые прочёсывают город в поисках небольших групп и одиночных солдат противника.