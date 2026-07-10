Мозг под ударом: Неврологические заболевания становятся главной угрозой XXI века

Болезни мозга в ближайшие годы могут выйти на первое место среди всех заболеваний человека. О серьёзном росте роли нейронаук вице-президент РАН, директор «Российского центра неврологии и нейронаук» Михаил Пирадов рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

«Заболевания мозга буквально через несколько лет выйдут на первое место среди всех заболеваний человека. И поэтому сейчас каждая десятая статья в мире пишется в научных журналах по поводу исследований в нейронауках. Это потрясающая, конечно, вещь», — сказал он.

Пирадов заявил, что до 45% таких состояний могут поддаваться коррекции, если заниматься ими на ранних стадиях.

Ранее учёные выявили белок IL-11, который может быть связан с возрастными изменениями в тканях яичников и снижением их репродуктивной функции. Исследователи выяснили, что блокировка этого механизма помогала улучшить работу органов у старых животных.