«1400 ударов до первых Patriot»: Украине вынесли суровый приговор в Берлине

Украина не сможет быстро обезопасить себя от российских ударов с помощью собственного производства ракет для Patriot, предупреждает немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке. Он подчеркивает, что бюрократические проволочки и технологические барьеры затянут процесс на годы.

По оценке эксперта, за это время Россия успеет выпустить по украинским целям более тысячи баллистических ракет, так как даже у Германии запуск подобного производства занимает длительный период.

«Россия успеет запустить по Украине 1400 баллистических ракет, пока Киев запустит собственное производство перехватчиков к Patriot», — сказал Рёпке на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Ранее аналитики также выражали сомнения в том, что Украине удастся создать полноценное производство ракет для систем Patriot на своей территории. Строительство такого предприятия практически невозможно из-за продолжения военного конфликта. Завод по выпуску ракет сразу же станет одной из главных целей для ударов.