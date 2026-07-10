Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг проиграла суд парфюмерному блогеру

Джулия Ванг, победительница «Битвы экстрасенсов-15», подала иск о защите чести и достоинства на 5 млн рублей к парфюмерному блогеру Кириллу Хайкину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Поводом для разбирательства стали обвинения в травле и угрозах. По словам Хайкина, бывшая участница телешоу якобы использовала фейковые аккаунты, отправляла претензии и пыталась оказать давление на него и его близких.

Блогер рассказал, что познакомился с Ванг из-за общего интереса к парфюмерии. Сначала она помогала ему с проектами, однако позже отношения испортились. По версии Хайкина, после конфликта началась серия анонимных сообщений и звонков.

Чтобы установить отправителя угроз, мужчина устроил проверку: передал разным людям ложную информацию и отследил, какая версия появится в сообщениях. После этого он заявил, что смог вычислить источник.

После публикации истории в соцсетях Джулия Ванг обратилась в суд, посчитав высказывания порочащими её репутацию. В ходе процесса знакомые и друзья Ванг выступили в поддержку блогера, заявив, что ранее сталкивались с похожим поведением с её стороны.

Суд встал на сторону Хайкина и признал заявленные претензии несостоятельными. При этом конфликт между сторонами получил широкий общественный резонанс.

В последние годы Ванг также привлекала внимание из-за изменений в образе и публичных заявлений о себе. В 2019 году она сообщила о смене имиджа, стала использовать мужское имя Томас Джером Ньютон* и занялась развитием парфюмерных проектов.

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