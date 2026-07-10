Английских судей отстранили от матчей Аргентины из-за войны 44-летней давности

Английским арбитрам Майклу Оливеру и Энтони Тэйлору запретили обслуживать матчи сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года из-за последствий Фолклендской войны. Такую информацию распространило издание The Independent.

Ограничение носит взаимный характер. Аргентинские судьи точно так же не получат назначений на игры с участием английской команды. В ФИФА подчеркнули, что данное решение принято ради строгого соблюдения принципа геополитического нейтралитета и исключения любой предвзятости. Несмотря на то что вооружённый конфликт на Фолклендских островах завершился 44 года назад, эта тема остаётся крайне чувствительной для Лондона и Буэнос-Айреса.

Запрет напрямую затрагивает и турнирные перспективы самих арбитров. Оливера и Тэйлора не допустят к матчам, результат которых влияет на сетку плей-офф для аргентинцев. В частности, они не будут работать на ближайшей встрече Аргентины и Швейцарии, поскольку её победитель может пересечься с Англией уже в полуфинале.

В случае выхода обеих сборных в финал правило фактически лишает британских рефери возможности судить решающую игру турнира. Сейчас сборные Англии и Аргентины находятся в одной половине сетки, и их очная встреча возможна на стадии 1/2 финала.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины опустилась на третью строчку в рейтинге фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года по версии аналитического сервиса Opta. Обновлённый прогноз был опубликован после драматичного матча 1/8 финала против Египта. Действующие обладатели трофея одержали волевую победу со счётом 3:2, хотя к 79-й минуте уступали сопернику с разрывом в два мяча. Несмотря на успех, аналитики скорректировали вероятность итогового триумфа южноамериканцев до 17,28%.