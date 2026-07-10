Крупнейшая грузовая компания Латвии уволит почти треть сотрудников из-за санкций

Крупнейшая грузовая компания Латвии LDz Cargo объявила о массовом сокращении персонала — под увольнение попадут почти 30% сотрудников. Причиной руководство называет последствия антироссийских санкций, из-за которых предприятие потеряло ключевые логистические маршруты, об этом RT сообщил сотрудник организации.

Сокращения начнутся с 1 августа. Как рассказал сотрудник компании на условиях анонимности, ситуация внутри предприятия ухудшалась давно. Несколько лет работники получали лишь голый оклад без премий и дополнительных выплат, а руководство убеждало персонал потерпеть, обещая найти альтернативные договоры.

«Сначала работникам обещали, что нужно потерпеть немного. «Без России не пропадём», — говорили начальники. Надеялись заключить другие договоры, но ничего у них не вышло, лучше ситуация не стала», — рассказал сотрудник.

По словам источника, после введения ограничений против РФ зарплаты сотрудников упали из-за потери подработок. Избежать увольнения удалось лишь тем, кто согласился перейти на другие должности с ещё более низким окладом. Сейчас в компании, отмечает работник, никаких перспектив для улучшения ситуации не осталось.

Ранее сообщалось, что власти Латвии до сих пор не приняли инициативу по замене на дорожных знаках названий российских и белорусских городов, таких как Москва и Витебск. Проект, представленный весной, предполагал замену к сентябрю, однако, как пояснил директор Департамента дорожной инфраструктуры Таливалдис Вецтиранс, окончательное решение отсутствует, и ведомство действует осторожно.